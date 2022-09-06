Отсидевший 30 лет мужчина убил знакомого в Свердловской области | 360°

Криминал 06 сентября 2022, 18:34 Поделиться Telegram

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Viber Отсидевший 30 лет мужчина убил знакомого в Свердловской области

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Житель Свердловской области, который отсидел в тюрьме более 30 лет, ударил ножом собутыльника. Тот скончался, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

По данным следствия, между мужчинами произошел конфликт. В результате неоднократно судимый свердловчанин сходил домой за ножом и убил оппонента.

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Подозреваемого задержали. Правоохранители ведут расследование.

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