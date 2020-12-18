Отсидевший 10 лет за отцеубийство житель Югры зарезал мать

В Югре местный житель зарезал мать в пьяной ссоре. Полтора года назад мужчина вышел из тюрьмы, где сидел за убийство отца. Полиции он сдался сам.

Следователи уже возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города Лангепаса, сообщили в пресс-службе СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Установлено, что поздно вечером 16 декабря подозреваемый поссорился со своей 74-летней матерью в квартире по улице Ленина. Женщина начала высказывать пьяному сыну претензии за убийство отца в 2008 году.

Разозлившись на нравоучения, мужчина ударил мать ножом в грудь. Она скончалась на месте.

Злоумышленник остался в квартире, допил оставшийся алкоголь и спустя четыре часа сообщил в полицию о смерти матери.

В СК выяснили, что полтора года назад подозреваемый освободился из тюрьмы, где провел 10 лет за убийство отца. Преступление он совершил при схожих обстоятельствах.

Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Злоумышленника собираются арестовать. Расследование уголовного дела продолжается.