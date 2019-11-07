Отсидевшего по «делу реставраторов» экс-чиновника Минкультуры допросили в Австрии

Бывшего главу департамента Минкультуры России Бориса Мазо и членов его семьи допросили в Австрии. В полиции Испании объявили о его задержании.

«Мазо не задержан, но доставлен полицейскими Австрии на допрос на территории Вены, по какому поводу — я не знаю. В СК РФ знают, где он находится, могли бы с ним связаться», — заявил РИА «Новости» адвокат Владислав Мусияка.

В испанской полиции объявили о задержании в Австрии бывшего высокопоставленного чиновника Министерства культуры России, а также его бывшей жены и сына, которые сейчас живут в испанском курортном регионе Коста-дель-Соль. Имена в релизе не называются. В полиции рассказали, что начали расследование в июле 2018 года, когда получили из России информацию о совершении лицом крупного налогового мошенничества.

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В сообщении утверждается, что это лицо причастно к растрате 7,2 миллиона долларов, выделенных на реконструкцию Эрмитажа. Члены семьи этого чиновника с 2015 года живут в городе Эстепона, в доме стоимостью четыре миллиона евро. Покупка была оплачена со счета в швейцарском банке. Всего у семьи четыре дома в Марбелье и Эстепоне, вилла там же, на них сейчас наложен арест, как и на автомобиль стоимостью около 100 тысяч евро, драгоценности и деньги на банковских счетах.

Мазо ранее был судим. Он был признан виновным по «делу реставраторов» и за хищение 164 миллионов рублей отсидел полтора года. Когда его заподозрили в хищении денег, выделенных на Эрмитаж, Мазо уже покинул территорию России.