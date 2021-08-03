Школьница, которая отравилась неизвестным веществом и заявила, что незнакомец уколол ее шприцем, могла выдумать это, чтобы скрыть употребление наркотиков, рассказали СМИ. Сейчас она все еще находится в больнице, с ней работают психологи и сотрудники опеки.

Подробности обследования 15-летней девочки рассказал источник Life. По его словам, школьница оказалась дочерью заслуженной артистки России.

В правдоподобности ее рассказа об уколе от незнакомца начали сомневаться, когда школьница начала путаться в деталях, утверждает собеседник издания. Полиции она рассказала, что гуляла с друзьями, родителям — что она была в парке одна и там незнакомый молодой человек якобы угостил ее водой из бутылки, предварительно попив из нее сам.

По данным издания, из-за этого у правоохранителей возникло впечатление, что девочка могла сама попробовать наркотики, отравиться, а потом придумать всю эту историю с уколом.

По данным РЕН ТВ, на теле школьницы врачи не обнаружили следов инъекций. Проверка продолжается.

Девочку доставили в больницу с КПП военного училища, куда она смогла самостоятельно дойти и там попросить о помощи.