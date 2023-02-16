Криминал 16 февраля 2023, 15:03 Отравившего школьников винегретом повара будут судить на Алтае Дело о массовом отравлении школьников винегретом на Алтае направили в суд РИА «Новости»

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Повара школьной столовой с Алтая будут судить по делу о массовом отравлении учеников. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Женщина работала поваром в школе в селе Черга Шебалинского района республики. По данным следствия, в середине ноября она по собственной инициативе добавила в винегрет капусту, выращенную на пришкольном участке и заквашенную в пищеблоке школы. В результате 30 учеников, которые ели блюдо, отравились.

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В ходе расследования выяснилось, что капуста содержала бактерию, которая вызвала у детей кишечное расстройство.

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По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей.

После того как следователи собрали достаточную доказательную базу, дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.