Важное 24 ноября 2023, 09:53 Отправлявшего на Украину компоненты военной авиатехники россиянина задержали в Крыму ФСБ задержала россиянина, отправлявшего детали военной техники на Украину

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В Крыму задержали россиянина, который отправлял на Украину комплектующие к военной авиатехнике. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

Его задержали в Феодосии по подозрению в госизмене. Россиянина, по данным ведомства, завербовали украинские спецслужбы, в чьих интересах он и действовал.

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«Он осуществлял за денежное вознаграждение поиск и переправку на Украину комплектующих к военной авиационной технике российского производства», — указали в ведомстве.

Подозреваемого в работе с украинскими спецслужбами заключили под стражу. Расследование по делу уже начали.

Накануне планировавшего сражаться за Украину россиянина задержали на границе. По данным ведомства, подозреваемый собирался вступить в запрещенную в РФ террористическую организацию. Также мужчина хотел принимать участие в боевых действия против ВС России. Против него возбудили уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации.