«Отправлял порнографические ролики». Убитому дочерьми Михаилу Хачатуряну ужесточили обвинение

Следственный комитет ужесточил обвинение убитому дочерями Михаилу Хачатуряну. Одна из свидетельниц заявила, что мужчина присылал ей порнографические ролики. Об этом «360» рассказал адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин.

По словам адвоката, следствию удалось подтвердить показания сестер. Все заявления проверили экспертным путем.

«Это лишний раз подтверждает, что девушки ни в коей мере не преувеличивали в своих показаниях те обстоятельства, в которых они оказались на протяжении своей жизни, и какая сила вынудила их дать отпор. Я имею ввиду то насилие, исходящее от их отца, которое стало причина для решительного отпора», — отметил он.

Как подчеркнул Пакулин, в случае признания Михаила Хачатуряна виновным возможно несколько сценариев. Следствие может оценить обвинительный приговор как очередной повод задуматься над тем, обоснованно ли убийство, обвинение в умышленном убийстве, и нет здесь необходимой обороны.

«Еще они могут отдать это в очередной раз на откуп суду и направить уголовное дело в суд по прежнему составу. Или они могут переквалифицировать на превышение пределов необходимой обороны <…> и спросить нашего мнения, согласны ли мы на прекращение уголовного дела», — пояснил адвокат.

Также он прокомментировал информацию о распространении порнографии Хачатуряном. Пакулин рассказал, что одна из свидетельниц дала показания, что стала жертвой домогательств Хачатуряна.

«Он ей направлял порнографические ролики и требовал какого-то взаимного внимания с ее стороны. Следствие изучило все телефоны, переписки и установило этот факт. Провело проверку и возбудило уголовное дело. Это стало одним из пунктов обвинения», — заявил адвокат.

Он добавил, что сейчас по делу сестер Хачатурян проводится экспертиза, поэтому расследование приостановлено. Так как экспертиза достаточно сложная, потребуется длительное время для подготовки заключения. Сестры продолжают соблюдать меры пресечения. При этом, как отметил Пакулин, сторона защиты придерживается выбранной политики кликушества и забрасывает следователя голословными заявлениями о нарушениях.