Отправившегося в кругосветку ученого из Австрии обокрали на Колыме

Полицейские из Магаданской области задержали подозреваемого в краже оборудования ученого-геолога из Австрии Герфрида Свободы. Об этом сообщили в МВД России по региону.

По данным следствия, австриец в 2020 году совершал кругосветное путешествие. Он три месяца ездил на машине по Сибири, в какой-то момент добрался и до Магадана. Однако из-за эпидемии коронавируса ему пришлось вернуться на родину.

«Машину и находившуюся в ней технику Свобода оставил в гараже своего знакомого из России. Недавно австриец решил вернуться на Колыму. Осматривая вездеход, он обнаружил исчезновение аппаратуры для съемок», — сказано в сообщении, которое процитировало РИА «Новости».

У ученого похитили видеокамеру, фотоаппарат, квадрокоптер и аксессуары на общую сумму более 600 тысяч рублей. Хозяин гаража заявил в полиции, что некоторое время в помещение мог входить приезжий из другого региона.

Правоохранительные органы выяснили местоположение подозреваемого. Он находился в 500 километрах от места преступления — в Ягоднинском городском округе Магаданской области.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Он признался в краже и рассказал, где спрятал вещи. Их уже вернули Свободе. В скором времени австриец вернется на родину.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело о краже. Герфрид Свобода поблагодарил полицию Магадана за помощь.