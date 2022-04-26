Одного из подозреваемых в покушении на Соловьева отправили в СИЗО

Басманный суд Москвы приступил к избранию меры пресечения для подозреваемых в покушении на телеведущего ВГТРК Владимира Соловьева. Заседание проходит в закрытом режиме по просьбе прокурора.

Один из подозреваемых — Василий Стрижаков. Ранее уже был судим, в том числе за покушение на убийство. Дважды его приговаривали к принудительному лечению. Второй подозреваемый — Максим Дружинин. В прошлом у него не было судимостей.

Оба подозреваются в покушении на убийство общеопасным способом, сопряженном с разбоем, группой лиц, а также в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, соединенным с насилием над журналистом.

Стрижаков в ходе заседания заявил, что не признает свою вину, сообщило РИА «Новости».

«Вину не признаю. <…> Я ничего не планировал», — сказал подозреваемый.

Суд арестовал его на два месяца — до 25 июня.

Подозреваемый в подготовке убийства Соловьева Максим Дружинин также отрицает вину. Об этом ТАСС заявила его адвокат Светлана Сироткина.

«Вину мой подзащитный не признает, заявляет о непричастности к вменяемым ему действиям», — подчеркнула юрист.

По данным Центра общественных связей ФСБ, задержанные по делу о покушении на Соловьева являются участниками запрещенной в России группировки National Socialism/White Power*. По информации ведомства, они действовали по заданию Службы безопасности Украины.

Помимо него, в их планы входило покушение и на других российских журналистов: Маргариту Симоньян, Дмитрия Киселева, Евгения Попова, Ольгу Скабееву и Тиграна Кеосаяна.

*National Socialism/White Power — запрещенная в России террористическая организация.