«Мне показалось, что это водка». Отец рассказал о выпившем антисептик ребенке

Мальчик трех лет, который выпил в ресторане Якутска вместо воды антисептик, сейчас в порядке. Однако остается под наблюдением врачей. Об этом «360» сообщил его отец Денис Барашков.

«Слава богу, все в порядке, на месте промыли. Состояние нормальное, но находится под наблюдением врачей», — заявил отец ребенка.

ЧП произошло 1 июля. Местный житель рассказал, что гулял с женой и ребенком, а потом они зашли в ресторан. Пара попросила меню и стакан воды для ребенка.

«Ребенок отпил и начал плакать. Я попробовал, мне показалось, что это водка. Выяснилось, что это антисептик», — вспомнил Барашков.

На место вызвали скорую помощь. Мужчина пошел на кухню разбираться с персоналом. По его словам, сотрудники не извинились. Он заметил, что на одном столе стоят в бутылках вода и антисептик.

Источник фото: телеканал «360»

Следственное управление СК РФ по региону открыло уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По словам Барашкова, он намерен требовать компенсации. Однако готов пойти на мировую, если владелец ресторана предложит свою помощь.