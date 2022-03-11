Отобравшего у полицейского пистолет-пулемет мужчину задержали в Таганроге

В Таганроге сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который, находясь в отделении полиции, завладел табельным оружием и сбежал. О поимке 38-летнего жителя Санкт-Петербурга рассказали в Следственном управлении СК России по Ростовской области.

Как сообщает rostovgazeta.ru, сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, случившегося в среду, 9 марта. Петербуржец, находясь в таганрогском отделении полиции, напал на сотрудника следственных органов и отобрал у него оружие. После этого нарушитель покинул отделение и пустился в бега.

Разыскиваемого гражданина задержали в Таганроге. В ближайшее время его ожидает допрос.