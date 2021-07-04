Компания неизвестных напала на курьера Delivery Club в Петербурге. Молодому человеку брызнули в лицо из газового баллончика, а затем ограбили. Пострадала в том числе еда — при этом злоумышленники забрали только часть заказа.

Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что нападение произошло около 04:00 на улице Тверской в Колпине. В полицию обратился 32-летний мужчина, который сообщил, что группа неизвестных брызнула ему в лицо из газового баллончика. После этого пострадавшего ограбили: у него забрали мобильный телефон и половину заказа, который он нес клиенту.

В распоряжении «360» оказалась запись с камеры видеонаблюдения, которая засняла момент нападения. На кадрах видно, что курьера окликнула группа молодых людей — четыре парня и одна девушка. Они быстрым шагом двинулись в его сторону и в какой-то момент брызнули ему в лицо из баллончика.

Судя по кадрам, газ задел и самих нападавших — несколько человек держались за глаза. Однако остальные продолжили преследовать курьера, который попытался убежать. Его догнали на детской площадке. Там один из нападавших ударил мужчину и забрал у него мобильный телефон.

После этого неизвестные начали уходить, но одному из них показалось мало забрать только телефон. Он вернулся к курьеру и полез к нему в рюкзак, чтобы отнять еще и еду. Однако мужчина начал сопротивляться, поэтому нападавший смог выхватить только часть заказа и убежал.