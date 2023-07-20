20 июля 2023, 14:28
Подростки зверски избили девушку в Волгограде
СК: три подростка избили девушку в Волгограде бейсбольной битой
Следственный комитет завел уголовное дело по факту разбойного нападения трех молодых людей на 19-летнюю девушку в Волгограде. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
По данным следствия, фигуранты с бейсбольной битой и пневматическим пистолетом напали на девушку на улице, после чего избили и совершили более 10 выстрелов. У пострадавшей отобрали свыше девяти тысяч рублей и мобильный телефон.
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С черепно-мозговой травмой и пулевыми ранениями девушку отвезли в больницу, где ей оперативно оказали квалифицированную медицинскую помощь.
Полицейские задержали подозреваемых, двое из них несовершеннолетние, но уже попадали ранее в поле зрения правоохранителей. Свою вину они признали, следствие намерено ходатайствовать перед судом об их аресте.
Кроме того, за несколько часов до нападения молодые люди ограбили 36-летнего мужчину в Советском районе Волгограда.
Главк МВД по региону уточнил, что среди задержанных один 18-летний житель Астраханской области и двое 16-летних жителей Волгограда.
МВД РФ
Следственный комитет России
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