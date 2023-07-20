Криминал 20 июля 2023, 14:28 Подростки зверски избили девушку в Волгограде СК: три подростка избили девушку в Волгограде бейсбольной битой

Читать 360tv в

Следственный комитет завел уголовное дело по факту разбойного нападения трех молодых людей на 19-летнюю девушку в Волгограде. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

По данным следствия, фигуранты с бейсбольной битой и пневматическим пистолетом напали на девушку на улице, после чего избили и совершили более 10 выстрелов. У пострадавшей отобрали свыше девяти тысяч рублей и мобильный телефон.

Реклама

С черепно-мозговой травмой и пулевыми ранениями девушку отвезли в больницу, где ей оперативно оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Полицейские задержали подозреваемых, двое из них несовершеннолетние, но уже попадали ранее в поле зрения правоохранителей. Свою вину они признали, следствие намерено ходатайствовать перед судом об их аресте.

Кроме того, за несколько часов до нападения молодые люди ограбили 36-летнего мужчину в Советском районе Волгограда.

Главк МВД по региону уточнил, что среди задержанных один 18-летний житель Астраханской области и двое 16-летних жителей Волгограда.