«Отличный был мужик». Сосед рассказал о владельце ружья, из которого застрелили детей под Ульяновском

Тело мужчины нашли на свалке в карьере на окраине поселка Вешкайма Ульяновской области. Из его ружья стреляли в местном детском саду. Убитый работал охранником на кирпичном заводе и увлекался охотой. Об этом рассказал его сосед.

«Отличный был мужик. Охотой увлекался, мой сосед, нередко ко мне в гараж заходил. Раньше работал директором коммунального хозяйства. Потом работал в сельхозтехнике, до трагедии был на пенсии, охранял кирпичный завод», — сказал мужчина в интервью Life.

Владельца ружья нашли с огнестрельными ранениями на свалке в карьере. Его убили двумя выстрелами в голову.

Днем 26 апреля вооруженный мужчина пришел в детский сад «Рябинка». Он ранил сотрудницу из ружья ИЖ-27, а затем пошел на второй этаж. Там стрелок убил двух детей и нянечку, после чего покончил с собой. Правоохранители возбудили уголовное дело. Местные жители стали приносить цветы и мягкие игрушки к детскому саду, где появился стихийный мемориал. Сейчас в селе работают психологи, которые окажут помощь всем нуждающимся.