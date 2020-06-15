Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Он (стрелок — прим. ред.) скончался в больнице», — сообщил собеседник агентства.

Перестрелка произошла возле дома 156 по Ленинскому проспекту в Москве. Мужчина открыл огонь по двум полицейским, которые в этот момент проверяли документы у таксиста. Изначально в СМИ появилась информация, что стрелял сам водитель, но позже эти слухи опровергли в МВД и пресс-службе Яндекс.Такси.

Оказалось, что на правоохранителей напал прохожий, который в этот момент шел по тротуару. Предположительно, он стрелял в них их травматического оружия. В ответ на выстрелы сотрудники открыли по нападавшему огонь. В результате оба полицейских получили ранения, но смогли задержать злоумышленника — его тоже ранили. В пресс-службе МВД отметили, что всех троих доставили в лечебные учреждения.

По данным СМИ, одному из полицейских нужна операция — у него в руке и ноге застряло по пуле.

Сейчас место происшествия оцепили, там работают правоохранители. Ранее следователи возбудили уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.