Открытые, чистые, целеустремленные. Родственники рассказали об убитых пермским стрелком студентах

Анжелика — родственница убитой в Перми студентки Екатерины. Женщина рассказала «360», что девушка была очень светлым человеком и хотела поступить в институт.

«Девчонка — ангел. Чистый, светлый человек. Очень мечтала поступить в университет — поступила», — сказала Анжелика.

Ранее дядя другой погибшей студентки — Ани — рассказал о том, какой она была.

«Открытым человеком была, устремленным. Много чего добилась самостоятельно», — такими словами Валентин охарактеризовал племянницу.

У Ани есть младший брат, он сейчас учится в родной для них Камбарке — городе в Удмуртии.

Трагедия произошла утром 20 сентября. Студент ПГНИУ пришел на территорию своего вуза и начал расстреливать людей. Погибли шестеро — почти все учащиеся университета. Еще более 20 человек пострадали. Некоторых из них решили лечить в Москве. Спецборт МЧС РФ из Перми днем 21 сентября приземлился во Внуково, сообщили в ведомстве.

Стрелок при задержании оказал сопротивление и был ранен, его госпитализировали. По факту случившего открыто уголовное дело об убийстве двух и более лиц. В Перми 21 сентября объявлено днем траура.