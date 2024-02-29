Криминал 29 февраля 2024, 10:32 Отказавшегося участвовать в СВО военного осудили на Сахалине Суд на Сахалине приговорил военного к 2,5 года колонии за отказ от участия в СВО

Читать 360tv в

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, отказавшемуся ехать в зону спецоперации по приказу. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Во время заседания выяснилось, что 22 ноября 2023 года командир одной из воинских частей Сахалинской области приказал подсудимому отправиться в зону СВО. Мужчина в присутствии сослуживцев отказался выполнить приказ, опасаясь за свою жизнь. Военного признали виновным в нарушении уголовной статьи о неисполнении приказа и отказе от участия в боевых действиях.

Реклама

«Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в пресс-службе.

Мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу, у фигуранта есть возможность обжаловать решение.

При вынесении вердикта суд учел, что своим поступком военный поставил под сомнение принцип единоначалия. Это отрицательно сказалось на состоянии воинской дисциплины и правопорядка в воинском коллективе, отметили в пресс-службе.

Отягчающим обстоятельством суд признал отказ выполнять приказ в период мобилизации, объявленной президентским указом от 21 сентября 2022 года.

Ранее военнослужащего из Башкирии, вернувшегося из украинского плена, обвинили в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.