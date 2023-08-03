Эксклюзив 03 августа 2023, 21:46 «Отходить буду долго». Пострадавшая из-за цвета волос россиянка рассказала о попытке ее утопить в фонтане Жительница Каменска-Уральского заявила, что ее попытались утопить в фонтане Телеканал «360»

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Жительница города Каменска-Уральского, пострадавшая после попытки двух мужчин утопить ее в фонтане, заявила, что ей понадобится еще много времени, чтобы прийти в себя после случившегося. Подробности нападения она рассказала в беседе с «360». Свое имя собеседница попросила не афишировать.

По ее словам, злоумышленники сначала пытались ее утопить в фонтане, а потом начали кидаться в нее продуктами, которые она несла с собой. Когда ей удалось вырваться, напавшие остались на месте. При этом около фонтана еще находились люди, но на помощь к ней никто не пришел.

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«Я сама вызвала полицию, когда немного пришла в себя. На месте у меня взяли показания», — добавила девушка.

Собеседница подчеркнула, что особых подробностей она раскрыть не может, так как сейчас началось следствие. Она подтвердила, что напавших на нее людей задержали.

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что по заявлению жительницы Каменска-Уральского полицейские задержали двух подозреваемых мужчин ранее судимых за имущественные преступления, истязание и наркоторговлю.

В ходе беседы с полицейскими задержанные признались, что находились в состоянии опьянения, а причиной нападения стал внешний вид девушки с разноцветными волосами. Потерпевшей они принесли извинения, но от уголовного дела о хулиганстве это их не спасло. Задержанных заключили под стражу.