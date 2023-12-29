Эксклюзив 29 декабря 2023, 22:48 Отец журналиста Легойды не гулял с внуком во время нападения Найденный мертвым отец Легойды не гулял с внуком во время нападения РИА «Новости»

Читать 360tv в

Информация о том, что на отца Владимира Легойды Романа напали, когда он гулял с внуком, не соответствует действительности. Об этом «360» сообщили в окружении журналиста.

Ранее в СМИ появились сообщения, что отец экс-главы пресс-службы патриарха Кирилла был не один перед тем, как на него напали. По данным источника, с внуком погибшего все хорошо.

Реклама

Тело 90-летнего мужчины нашли на обочине дороги в Ленинском городском округе Подмосковья. На нем были множественные колото-резаные раны. По данным журналистов, его обнаружили через четыре часа после выхода из дома. По предварительной информации, неизвестные нанесли жертве 18 ранений.

На место происшествия оперативно приехали криминалисты и следователи СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил взять ход расследования под особый контроль.