Отец застреленной в Чите девочки обжалует приговор соседу-убийце

Семья девочки, которую застрелил пьяный сосед в Чите, будет обжаловать приговор. Об этом «360» рассказал Федор, отец погибшего ребенка. По его словам, он не считает приговор справедливым, тюремный срок должен быть гораздо больше.

«Честно говоря, я думал, что срок будет больше чем 17 лет. Максимальное наказание по этой статье — пожизненный срок, в среднем — до 23 лет. Ладно бы еще случайно. Так ведь целенаправленно взял ружье и пошел убивать. Мне кажется, что 17 лет — это недостаточно», — объяснил он.

По мнению отца девочки, на суде убийца не раскаялся, а просто говорил то, что ему сказал адвокат.

«Я не понимаю, может, до него еще не дошло. Когда человек раскаивается, он не отрицает своей вины», — пояснил Федор.

До убийства между ними не было никаких конфликтов. Более того, отец девочки знал, что сосед развелся с женой и та хочет отобрать у него право видеть ребенка. Он начал много пить.

«Спивался в последнее время, сливал свой негатив. За последние два месяца его три раза избивали прямо дома, один раз чуть не убили. Руку ему сломали, голову проломили. А тогда ружье оказалось под рукой. Напился, употребил наркотические вещества. Возомнил себя Аль Капоне и пошел устраивать разборки», — поделился собеседник «360».

По его словам, соседа могла накрутить его мать, потому что по жизни он вел себя как маменькин сынок.

«Я сомневаюсь, что он осознано это сделал, потому что ему его мать мозг вынесла. А никаких конфликтов между нами не было. Вся его версия — просто попытка уйти от ответственности», — добавил он.

Отец девочки объяснил, что сосед прекрасно знал, что в квартире в день убийства были дети, потому что перед преступлением приходил и хвастался щенком, которого купил где-то за 17 тысяч рублей.

«Он же пришел похвастаться не ко мне, а к моим детям. А потом он говорит, что не знал, что они там есть. Конечно, мы будем обжаловать приговор. Однозначно», — заключил Федор.

Как сообщалось ранее, Василия Дунца признали виновным в убийстве девятилетней девочки, которую он застрелил через дверь из-за шума в квартире в Чите. Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Следствие и суд установили, что 17 февраля пьяный Дунец пошел к соседям с оружием, потому что им не нравился шум в их квартире.

Он выстрелил из охотничьего гладкоствольного ружья 12 калибра в закрытую входную дверь. За ней находилась девятилетняя девочка. Она получила огнестрельное ранение в область грудной клетки и головы и скончалась на месте.