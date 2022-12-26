Эксклюзив 26 декабря 2022, 14:26 Отец захотел забрать едва не проданного в Екатеринбурге сына — детский омбудсмен Детский омбудсмен Мороков: проданный за 300 тысяч рублей ребенок в Екатеринбурге в порядке Pxhere

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Верх-Исетский суд Екатеринбурга начал рассматривать дело мигрантки, которая попыталась продать своего сына за 300 тысяч рублей. Последние полгода он находился в специальном учреждении, отец хотел забрать его к себе, рассказал «360» уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

«Насколько я знаю, там решался вопрос об установлении отцовства и отец проявлял инициативу, чтобы ребенка взять себе», — рассказал он.

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Игорь Мороков предположил, что на время следствия ребенок, скорее всего, находился в специальном учреждении. Если бы появились какие-либо трудности или подозрения, что его права нарушили, он узнал бы об этом и принял меры. Теперь судьбу мальчика и его матери решит суд.

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«Там все права полностью соблюдены. <…> Со стороны государства это преступление, которое решает суд. По ребенку, я уверен, что там все в порядке», — сказал омбудсмен.

Мать мальчика задержали летом 2022 года, рассказало Следственное управление СКР по Свердловской области. Семья жила в Екатеринбурге и нуждалась в деньгах, поэтому безработная женщина опубликовала в соцсетях объявление о продаже своего семилетнего сына. Она попросила за мальчика 300 тысяч рублей. На связь с матерью вышла «покупательница» — оперативный работник. Во время передачи задатка 9 августа мать взяли с поличным и арестовали. Материалы по делу передали в Верх-Исетский суд. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Отчим мальчика заявил Ura.ru, что не знал о планах жены-иностранки, а о преступлении узнал только на встрече с оперативниками. Он сказал, что относился к пасынку, как к родному, и воспитывал его наравне с пятью другими детьми. Мужчина собирался вернуть ребенка домой.