Отец в Ленобласти годами насиловал дочь и избивал своих детей

Правоохранители завели уголовные дела против мужчины, который на протяжении нескольких лет насиловал свою малолетнюю дочь. Подозреваемый также систематически избивал своих семерых детей. Кроме того, мужчина незаконно приобрел и изготовил огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, а также взрывчатые вещества и взрывные устройства.

В Ленинградской области правоохранители смогли изобличить жителя Гатчинского района, который в период с 2011 по 2019 год, находясь на территории Псковской, а затем Ленинградской области, неоднократно подвергал свою малолетнюю дочь изнасилованиям и другим действиям сексуального характера.

Мужчина также является отцом семерых несовершеннолетних детей. Как установили правоохранители, он не осуществлял обязанности по их воспитанию. В частности, мужчина не обеспечил получение документов о рождении детей, не обращался за медицинской помощью, не обеспечил получение ими среднего образования, запретив им покидать жилище, которое не было пригодно для нормальной жизнедеятельности несовершеннолетних. Также, как указано, он систематически подвергал детей физическому насилию.

В указанный период времени мужчина также незаконно приобрел и изготовил более 15 единиц огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Ему предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223, ч. 1 ст. 222, п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 131, ст. 156 Уголовного кодекса РФ.

После вручения подозреваемому постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера, уголовное дело планируется к направлению во Гатчинский городской суд, где оно будет рассмотрено по существу.