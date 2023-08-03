Криминал 03 августа 2023, 10:18 Отец в Екатеринбурге забыл на площадке 5-летнюю дочь Полиция Екатеринбурга начала розыск родителей 5-летней девочки, которую нашли на улице РИА «Новости»

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Жители Екатеринбурга нашли во дворе в Орджоникидзевском районе пятилетнюю девочку. Отец оставил ее на площадке и не вернулся. Ребенка отправили в приют и начали розыск родителей, сообщило Управление МВД России.

Потерявшуюся девочку заметили во дворе на улице Баумана вечером 2 августа и позвонили в полицию. Ребенок назвал сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних свое имя и возраст, но не смог вспомнить адрес дома.

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«В тот день она с отцом поехала кататься на велосипеде. Через некоторое время мужчина оставил ее одну гулять на площадке, сообщив, что скоро вернется за ней, но не вернулся», — сообщили в полиции.

Правоохранители опросили жителей микрорайона, где нашли девочку, и разослали ориентировки. На время поиска родителей ее отправили в приют.

В Альметьевске воспитательница частного детсада забыла ребенка на улице, и он 15 минут гулял один. После того как видео с камеры наблюдения попало в интернет, прокуратура устроила проверку.