Криминал 07 декабря 2023, 21:22 Отец устроившей стрельбу в Брянске ученицы владел ружьем законно — МВД МВД: отец устроившей стрельбу брянской школьницы владел ружьем законно РИА «Новости»

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Использованное восьмиклассницей помповое ружье в гимназии № 5 Брянска принадлежало ее отцу. Мужчина владел оружием на законных основаниях. Об этом со ссылкой на региональное управление МВД сообщило РИА «Новости».

В ведомстве добавили, что проверку хранения оружия проводили сотрудники Росгвардии на основании письменных запросов правоохранителей.

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Ранее об использовании школьницей помпового ружья сообщал региональный главк Следственного комитета. О том, что оружие принадлежало отцу девочки, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн, который опубликовал кадры с ружьем.

Выстрелы в гимназии № 5 Брянска прозвучали в четверг, 7 декабря. Огонь по детям открыла ученица восьмого класса. От огнестрельного ранения умерла одна школьница, пять человек из учебного заведения увезли в больницы. Устроившая стрельбу восьмиклассница покончила с собой.

СМИ сообщили, что следователи забрали на допрос отца девочки, который получил статус свидетеля по уголовному делу, а также директора гимназии. К руководителю учебного заведения у криминалистов возникли вопросы об организации охраны.

Учитель брянской гимназии в беседе с «360» заявил, что раненую девочку можно было спасти, но скорая приехала слишком поздно. Он подчеркнул, что пытался реанимировать пострадавшую ученицу и оставался в классе с другими школьниками и педагогом до приезда полиции.