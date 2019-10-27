Отец устроившего бойню в Забайкалье солдата списал все на дедовщину

«Сначала мне даже стали звонить и спрашивать про сына. Подумал, что он взял какой-то кредит, поэтому меня спрашивают, отец ли я его. Мне сказали, что он совершил преступление. Какое преступление? Потом уже из интернета узнал, что случилось. Военные мне до сих пор не позвонили. Не знаю почему мне из части никто не сообщил о произошедшем», — рассказывает отец подсудимого.

По его словам, на данный момент Рамиль Шамсутдинов находится под следствием, ему назначены психиатрическая и другие экспертизы.

Отец Рамиля сообщил, что часто созванивался с сыном до преступления, однако только за неделю заподозрил что-то неладное. «Я тогда заметил, что у него голос поменялся. Я же отец, знаю его. Было понятно, что что-то случилось».

«Я думаю, они хотят возложить вину на личные отношения или то, что он ненормальный, а не то, что могла быть дедовщина. Я работал в УМВД, знаю, как эта система работает», — заключил Салим Шамсутдинов.

Ранее сообщалось, что 25 октября в воинской части в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов при смене караула убил из автомата восьмерых сослуживцев.