Отец украденной школьницы опроверг свадьбу в Чечне. Девушку вернули домой

На вопрос о национальности людей, которые увезли дочь в Чечню, Константин Серый заявил, что это должно установить следствие.

«Про чеченцев она не говорила ничего, я тоже не упоминал», — добавил отец девушки.

По словам Серого, чеченские полицейские нашли пропавшую школьницу в течение часа. Опоздай они немного — она «уже уехала бы дальше».

15-летняя жительница станицы Голубицкой пропала 24 февраля. На автобусе она добралась до Краснодара, затем объявилась в Чечне. Ее сестра сообщила, что школьницу похитили и вывезли в республику уроженцы Северного Кавказа. Один из похитителей хотел на ней жениться. По словам сестры, похитители угрожали семье девушки.

Управление СК по Краснодарскому краю сегодня сообщило, что, по словам несовершеннолетней, она самостоятельно, без принуждения, покинула дом и направилась в один из субъектов Российской Федерации.

«Каких-либо противоправных действий в отношении нее никто не совершал», — добавили в ведомстве.