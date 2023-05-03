Эксклюзив 03 мая 2023, 12:37 Отец убитой в лесу Петербурга девочки попросил журналистов не беспокоить семью Отец убитой девятиклассником девочки в Петербурге попросил не беспокоить семью

Читать 360tv в

Родные жестоко убитой в лесу Петербурга девочки попросили их не беспокоить. Отец школьницы заявил в беседе с «360», что следователи не разрешили пока давать комментарии по делу.

«Это материал уголовного дела, никаких комментариев попросили не давать. Можно нас не беспокоить в ближайшие три-четыре дня», — сказал отец.

Реклама

Правоохранительные органы задержали девятиклассника-стримера и его подругу по подозрению в убийстве 13-летней школьницы. По данным следствия, подростки 30 апреля заманили свою жертву в лес под предлогом того, что там можно устроить пикник.

Молодой человек уже на месте встречи нанес множество ударов молотком по голове знакомой, его приятельница все это снимала на видео. После этого школьники закопали труп и все вещи убитой. СМИ писали, что подозреваемые отправили с телефона жертвы сообщения ее маме о том, что девочка якобы решила уйти из дома. В их отношении открыли уголовное дело, расследование продолжается.