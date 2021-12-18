Отец убил сына за пьянство на Кубани

Отец зарезал своего сына за пьянство в станице Васюринской Динского района. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

22-летний молодой человек вернулся домой после распития алкогольных напитков. Его отец высказал претензию, в результате чего завязался конфликт. Во время ссоры мужчина зарезал своего сына. В результате молодой человек скончался на месте от полученных травм.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». На данный момент выясняют обстоятельства случившегося.