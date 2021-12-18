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    18 декабря 2021, 01:49

    Отец убил сына за пьянство на Кубани

    Арина Бобкова

    Отец зарезал своего сына за пьянство в станице Васюринской Динского района. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

    22-летний молодой человек вернулся домой после распития алкогольных напитков. Его отец высказал претензию, в результате чего завязался конфликт. Во время ссоры мужчина зарезал своего сына. В результате молодой человек скончался на месте от полученных травм.

    Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». На данный момент выясняют обстоятельства случившегося.