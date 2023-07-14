14 июля 2023, 13:40
Отец убил дочь в Подмосковье, а потом покончил с собой — «112»
«112: мужчина в Пушкино убил маленькую дочь, а потом покончил с собой
Жительница Пушкино сообщила, что ее супруг убил их маленькую дочь, а затем свел счеты с жизнью. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По данным канала, женщина позвонила в полицию и рассказала об убийстве четырехлетней дочери мужем. Мужчина после этого покончил с собой.
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По словам местной жительницы, она спаслась чудом. Стражи порядка пока проверяют информацию о случившемся.
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