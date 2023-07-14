Криминал 14 июля 2023, 13:40 Отец убил дочь в Подмосковье, а потом покончил с собой — «112» «112: мужчина в Пушкино убил маленькую дочь, а потом покончил с собой

Читать 360tv в

Жительница Пушкино сообщила, что ее супруг убил их маленькую дочь, а затем свел счеты с жизнью. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, женщина позвонила в полицию и рассказала об убийстве четырехлетней дочери мужем. Мужчина после этого покончил с собой.

Реклама

По словам местной жительницы, она спаслась чудом. Стражи порядка пока проверяют информацию о случившемся.