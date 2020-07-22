«Отец с ним не общается»: родственница рассказала о женихе убитой в Москве невесты

Жених убитой в Москве девушки вырос в неполной семье. У него есть двое детей от двух разных женщин, рассказала «360» его троюродная сестра Татьяна.

«У него семья неполная. Родители развелись давно уже. Отец с ним не общается. Мама у него постоянно живет на даче в Угличе, насколько мне известно», — сообщила собеседница.

Татьяна сообщила, что у ее троюродного брата всегда было много девушек. Он был спокойным человеком и ранее не проявлял никакой агрессии. Она несколько лет с ним не общалась и жила в другом городе. Когда приехала жить в Москву, он захотел наладить семейное общение.

Труп 27-летней девушки правоохранительные органы обнаружили вечером 21 июля в квартире в Колпачном переулке. Мужчина, за которого она собиралась выйти замуж 8 августа и которому принадлежит эта квартира, бесследно исчез. Полицейские сейчас его ищут.

По предварительным данным, девушка умерла от сочетанной травмы: у нее ЧМТ, колото-резаные раны волосистой части головы, переломы лицевых костей и гематомы по всему телу. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».