Отец ребенка из загоревшейся машины в Коми стал фигурантом уголовного дела

Житель Печоры, оставивший своего двухлетнего сына в машине, которая позже загорелась, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК РФ.

Дело возбудили по статье «Оставление в опасности». Следователи установили, что 24-летний мужчина оставил на стоянке автомобиль, в котором находился его спящий ребенок, и ушел в столовую.

Пока отец обедал, внутри машины произошло замыкание и возгорание электропроводки. Мальчик в итоге отравился угарным газом и получил ожоги. После ЧП ребенка доставили в больницу, где поместили в реанимацию. У него выявили небольшой ожог лица. Также врачи предположили ожог верхних дыхательных путей.

Сотрудники СК продолжают выяснять все причины и обстоятельства случившегося, собирают доказательства по делу.

Ответственность по статье об оставлении в опасности предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. Также возможны принудительные работы или арест до трех месяцев. Максимальная санкция — лишение свободы на срок до одного года.