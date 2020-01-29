Отец отравленного снотворным младенца признался и сказал, что вычитал совет в интернете

Об этом сообщил Lifе со ссылкой на источник. Мужчина признался, что не сам до этого додумался — совет нашел в интернете. Там было сказано, что доксиламин можно добавлять детям в питание, чтобы успокоить крикливых малышей. Отец решил попробовать совет на практике и добавил снотворное в еду своего сына, но не рассчитал дозировку.

Он уточнил, что побоялся рассказать правду жене. Ранее следователи установили, что он подсыпал снотворное не только в детское питание, но и в еду своей супруги.

По данным источника «360» в правоохранительных органах, именно отец нашел своего четырехмесячного сына мертвым 20 июля 2019 года. Перед этим мама покормила ребенка, а потом уложила спать. Во время проверки следствие установило, что малыш умер из-за отравления снотворным. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.