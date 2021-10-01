Отец одной из убитых в Гае студентки заявил, что у дочери никогда не было парня

Одна из убитых в городе Гае студенток медколледжа никогда не встречалась с парнем. Девушка была погружена в учебу, а родным никогда ни на что не жаловалась.

О погибшей дочери рассказал ее отец. Слова мужчины привел сайт kp.ru в своем Telegram-канале.

«Не было у нее парня, она всегда говорила, что о женихах думать рано», — подчеркнул родственник убитой девушки.

По его словам, дочь не заводила ни с кем отношений, занималась учебой и не жаловалась на какие-либо проблемы.

В причастность к жестокой расправе над дочерью и еще двух девушек Анвара С. мужчина не верит.

Тела трех убитых студенток обнаружили рано утром 30 сентября на улице Молодежной. Две мертвых девушки лежали в квартире, еще одна — во дворе. Погибшие вместе учились и снимали квартиру.

Соседка назвала убитых спокойными. Их редко видели на улице, вели себя студентки тихо и никогда не доставляли проблем другим жильцам.