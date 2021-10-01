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    01 октября 2021, 00:57

    Отец одной из убитых в Гае студентки заявил, что у дочери никогда не было парня

    Александра Ломейко

    Одна из убитых в городе Гае студенток медколледжа никогда не встречалась с парнем. Девушка была погружена в учебу, а родным никогда ни на что не жаловалась.

    О погибшей дочери рассказал ее отец. Слова мужчины привел сайт kp.ru в своем Telegram-канале.

    «Не было у нее парня, она всегда говорила, что о женихах думать рано», — подчеркнул родственник убитой девушки.

    По его словам, дочь не заводила ни с кем отношений, занималась учебой и не жаловалась на какие-либо проблемы.

    В причастность к жестокой расправе над дочерью и еще двух девушек Анвара С. мужчина не верит.

    Тела трех убитых студенток обнаружили рано утром 30 сентября на улице Молодежной. Две мертвых девушки лежали в квартире, еще одна — во дворе. Погибшие вместе учились и снимали квартиру.

    Соседка назвала убитых спокойными. Их редко видели на улице, вели себя студентки тихо и никогда не доставляли проблем другим жильцам.