Отец назвал поступок детей манипуляцией из-за телефона. Они попросились в детдом и пожаловались на побои

Родителей брата и сестры, которым сейчас 14 и 15 лет, заподозрили в истязаниях подростков. Уголовное дело открыли после обращения детей, которые сбежали и попросились в детдом. Появилась информация, что отца-изверга ищут. Но, по его словам, все совсем не так.

По данным следствия, отец и мать систематически избивали 14-летнего сына и 15-летнюю дочь. Женщину нашли и задержали, с ней работают следователи. Отца ищут. За детьми пока присматривают медики.

Но оказалось, что искать никого не нужно. Глава семьи доступен дома и ни от кого не скрывается. Он член школьного родительского комитета, на хорошем счету у соседей, всегда первым приходил на субботники и с готовностью сопровождал школьников в поездках, если просили учителя. Мужчина, которого обвинили в постоянном пьянстве, запойным алкоголиком не выглядит. Его дочь между тем сказала, что отец ее избил и это не первый раз.

«Я ее не трогал и пальцем. Она кинулась на жену, потому что жена отобрала у нее телефон. Это манипуляция. Вон, я уже посмотрел передачу, какой я негодяй. У меня четверо детей. Я вкалываю без выходных. Вообще. У меня нет отпусков. Я работаю, работаю, работаю… Это попытка манипуляции», — рассказал отец семейства. Видео с ним опубликовал Telegram-канал Life Shot.

Следователи собрались открыть детали жизни семьи, посмотреть условия, в которых жили подростки. Те, кстати, пришли в районную поликлинику и рассказали об ужасной обстановке дома. Но следователям совсем не нужно что-то изобретать или преодолевать немыслимые сложности, чтобы попасть в квартиру. Глава семьи готов показать свою «однушку» в любой момент — достаточно позвонить в дверь.

«Идемте, я покажу вам, как мы живем. Зайдите, посмотрите», — предложил журналистам глава семьи.

В однокомнатной квартире стоит двухъярусная кровать. Угловой письменный стол, журнальный столик, диван. В прихожей — вертикальный сейф, похож на оружейный. Гостей встретили две кошки, рыжая и черно-белая.

По версии мужчины, конфликт начался из-за того, что дети постоянно сидели в Сети. Они залипли на аниме и все свободное время смотрели мультики. Когда в воспитательных целях отец решил выключить роутер, у дочери началась истерика.