Отец напавшего на школу под Пермью рассказал о совместных поездках на стрельбище
Отец стрелявшего в школе под Пермью: мы с ним вместе ездили на стрельбище
Мальчик, устроивший нападение на школу под Пермью, ездил с отцом на стрельбище и там учился стрелять. Об этом сам отец шестиклассника рассказал «360».
Мужчина подтвердил, что сын взял ружье из его сейфа. Он закрывал его, но ребенок мог найти ключи.
«Мы с ним на стрельбище вместе ездили, на карьер. Он умеет стрелять», — сказал его отец.
По словам отца, он не ожидал от своего сына такого поступка. Ребенок никогда не жаловался ему на кого-либо в школе.
Родители школьника живут отдельно. Отец работает в Челябинске. Когда он приезжает домой к сыну, жена уезжает к теще.
Мальчик мог переживать из-за того, что родители конфликтуют, допустил его папа.
«Может, тоже переживает. Не хотел, чтобы мы расходились», — рассказал мужчина.
Никакой агрессии в поведении ребенка мужчина прежде не замечал.
Ученик шестого класса в понедельник устроил стрельбу в своей школе в поселке Сарс Октябрьского городского округа Пермского края. Мальчик выстрелил из охотничьего ружья в стену и дверь. Пострадал один ученик, который получил ранение осколком стекла. Ему уже оказали необходимую помощь и отпустили домой. Стрелявшего остановила директор. Школьник сказал ей, что хотел отомстить девочке, которая его обижала.
Пермский СК по факту стрельбы в школе завел уголовное дело по нескольким статьям.