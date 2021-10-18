Отец напавшего на школу под Пермью рассказал о совместных поездках на стрельбище

Мальчик, устроивший нападение на школу под Пермью, ездил с отцом на стрельбище и там учился стрелять. Об этом сам отец шестиклассника рассказал «360».

Мужчина подтвердил, что сын взял ружье из его сейфа. Он закрывал его, но ребенок мог найти ключи.

«Мы с ним на стрельбище вместе ездили, на карьер. Он умеет стрелять», — сказал его отец.

По словам отца, он не ожидал от своего сына такого поступка. Ребенок никогда не жаловался ему на кого-либо в школе.

Родители школьника живут отдельно. Отец работает в Челябинске. Когда он приезжает домой к сыну, жена уезжает к теще.

Мальчик мог переживать из-за того, что родители конфликтуют, допустил его папа.

«Может, тоже переживает. Не хотел, чтобы мы расходились», — рассказал мужчина.

Никакой агрессии в поведении ребенка мужчина прежде не замечал.

Ученик шестого класса в понедельник устроил стрельбу в своей школе в поселке Сарс Октябрьского городского округа Пермского края. Мальчик выстрелил из охотничьего ружья в стену и дверь. Пострадал один ученик, который получил ранение осколком стекла. Ему уже оказали необходимую помощь и отпустили домой. Стрелявшего остановила директор. Школьник сказал ей, что хотел отомстить девочке, которая его обижала.

Пермский СК по факту стрельбы в школе завел уголовное дело по нескольким статьям.