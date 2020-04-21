Отец избил сына железным прутом за отказ тренироваться. Теперь папашу накажет суд
«Это произошло на территории РФ. Все будет решаться на основании закона РФ. Уголовное дело возбуждено. Проводится проверка», — заявил он.
По его словам, СК РФ возбудил дело об истязании и неисполнении родительского долга. Кунцевский суд Москвы 22 апреля вынесет мужчине меру пресечения.
Представитель МВД Киргизии добавил, что мама ребенка была автором видео. Позже она распространила этот ролик в интернете. Пока женщина не дает никаких комментариев.
«Супруга телефон не поднимает. Она сама сейчас в шоковом состоянии», — отметил собеседник «360».
Ранее в Сети появилось видео, на которым гражданин Киргизии металлическим прутом бьет шестилетнего сына из-за отказа отжиматься. По данным ТАСС, речь идет о 34-летнем Эдельбеке Абдинозарове. Врачи нашли у ребенка на теле ссадины и синяки.
Ранее стало известно о жестоком обращении с ребенком в Новороссийске. Там соседи нашли маленького мальчика в затопленной ванне. Он был весь избит. Жильцы дома, где все случилось, винят во всем маму ребенка. По их словам, она его била и кусала.