Отец избил сына железным прутом за отказ тренироваться. Теперь папашу накажет суд

Отец избил ребенка в Москве за то, что тот отказался отжиматься. Видео этого момента появилось Сети и привлекло внимание правоохранителей. Уроженца Киргизии, который издевался над сыном, уже задержали. Как рассказал «360» представитель МВД этой страны, меру пресечения изберут 22 апреля.

«Это произошло на территории РФ. Все будет решаться на основании закона РФ. Уголовное дело возбуждено. Проводится проверка», — заявил он.

По его словам, СК РФ возбудил дело об истязании и неисполнении родительского долга. Кунцевский суд Москвы 22 апреля вынесет мужчине меру пресечения.

Представитель МВД Киргизии добавил, что мама ребенка была автором видео. Позже она распространила этот ролик в интернете. Пока женщина не дает никаких комментариев.

«Супруга телефон не поднимает. Она сама сейчас в шоковом состоянии», — отметил собеседник «360».

Ранее в Сети появилось видео, на которым гражданин Киргизии металлическим прутом бьет шестилетнего сына из-за отказа отжиматься. По данным ТАСС, речь идет о 34-летнем Эдельбеке Абдинозарове. Врачи нашли у ребенка на теле ссадины и синяки.

Ранее стало известно о жестоком обращении с ребенком в Новороссийске. Там соседи нашли маленького мальчика в затопленной ванне. Он был весь избит. Жильцы дома, где все случилось, винят во всем маму ребенка. По их словам, она его била и кусала.