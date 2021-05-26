Отец и его сыновья избили сотрудника ДПС в Томской области

Ночью 23 мая в городе Стрежевой отец и двое его сыновей избили сотрудника ДПС, который оформлял протокол за езду без прав. Следователи завели уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

По данным полиции, во время ночного патрулировании сотрудники ДПС заметили машину с потушенными фарами. У водителя не было прав. Один из сотрудников правоохранительных органов начал оформлять протокол. В это время мужчина и двое его сыновей набросились на полицейского.

«Во время составления протокола водитель — мужчина 1970 года рождения — и двое его сыновей 1993 и 1998 годов рождения применили насилие к старшему инспектору ДПС, нанеся ему множественные удары руками по голове и телу», — говорится в сообщении ведомства.

После этого СК завел уголовное дело против них троих по части первой статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Агрессивным мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

В апреле в городе Рамбуйе во Франции уроженец Туниса напал на сотрудницу полиции и перерезал ей горло. По этому делу задержали пять человек.