Отец экс-полковника Захарченко заявил перед вынесением приговора, что уверен в невиновности сына

Пресненский суд Москвы огласит 17 мая приговор по второму уголовному делу в отношении экс-полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко — о взятках на 1,4 миллиарда рублей. Его отец рассказал «360» о настрое подсудимого.

«Я считаю, он невиновен», — рассказал Виктор Захарченко.

Он часто приезжает к сыну и знает, что ему трудно, но он справляется, так как является бойцом по натуре. Подсудимый не сдался. Отец по-прежнему считает сына невиновным и уверен, что дело было сфабриковано. По его словам, в нем не хватает доказательств, к тому же приговор в отношении самого Виктора Захарченко был известен уже за час до объявления.

Бывшего руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко задержали в сентябре 2016 года. По версии следствия он получал взятки от ОПГ. Она контролировала подставные фирмы, которые проводили незаконные банковские операции. При обыске квартиры Дмитрия Захарченко нашли почти девять миллиардов рублей в долларовом эквиваленте, запакованные в пакеты и коробки. Кроме того, членам его семьи принадлежала элитная недвижимость. Его отца — Виктора Захарченко — заподозрили в пособничестве при растратах средств банка «Московское ипотечное агентство».

Источник фото: РИА «Новости»

Спустя время Дмитрия Захарченко приговорили по первому делу к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 миллиона рублей за получение взятки в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями и воспрепятствование расследованию. Позднее Мосгорсуд сократил срок на полгода.

В апреле 2022 года прошли прения сторон по второму уголовному делу, сообщил ТАСС. Прокурор Милана Дигаева попросила суд приговорить его по совокупности с предыдущим сроком наказания к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей. На скамье подсудимых находятся также бывшие адвокаты Виктор Белевцов, Василий Критинин и бизнесмен Валерий Маркелов.