Отец Бузовой оказался злостным неплательщиком налогов

«Не вижу смысла больше молчать»: футболист Тарасов третий раз станет отцом Подробнее

Всего в базе ФССП об отце Бузовой содержится девять записей с 2015 года. Его долг составляет более 32 тысяч рублей. Если он их не погасит, на него могут завести уголовное дело.

Информация о долгах отца певицы озадачила пользователей Сети. Они находят странным, что успешная звезда не может оказать финансовую поддержку отцу. В связи с этим появилась теория о том, что у самой Бузовой дела с финансами тоже обстоят не самым лучшим образом, несмотря на ее попытки доказать обратное в Instagram.

Другие же предположили, что артистка сильно переживает после новости о второй беременности новой жены ее бывшего супруга Дмитрия Тарасова. Для футболиста этот ребенок станет третьим, а для его супруги и модели Анастасии Костенко — вторым, сообщил сайт «Дни.ру».