  • Отец Бузовой оказался злостным неплательщиком налогов

    04 сентября 2019, 12:27

    Ольга Чеснокова

    Отец скандально известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой задолжал налоговой инспекции. Долг Игорь Бузов, составивший более 32 тысяч рублей, висит над ним на протяжении четырех лет. А бездействие дочери неуловимого неплательщика весьма озадачивает ее поклонников. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на данные исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
    Отец Бузовой оказался злостным неплательщиком налогов

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    Всего в базе ФССП об отце Бузовой содержится девять записей с 2015 года. Его долг составляет более 32 тысяч рублей. Если он их не погасит, на него могут завести уголовное дело.

    Информация о долгах отца певицы озадачила пользователей Сети. Они находят странным, что успешная звезда не может оказать финансовую поддержку отцу. В связи с этим появилась теория о том, что у самой Бузовой дела с финансами тоже обстоят не самым лучшим образом, несмотря на ее попытки доказать обратное в Instagram.

    Другие же предположили, что артистка сильно переживает после новости о второй беременности новой жены ее бывшего супруга Дмитрия Тарасова. Для футболиста этот ребенок станет третьим, а для его супруги и модели Анастасии Костенко — вторым, сообщил сайт «Дни.ру».