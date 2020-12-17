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    17 декабря 2020, 18:18

    Отечественное авто похитили с помощью эвакуатора в Ростове-на-Дону

    Полина Петрова

    Автомобиль ВАЗ-21099 похитили с помощью эвакуатора в Ростове-на-Дону. Подозреваемый в краже заверил, что принял машину за «автохлам», пишет «Царьград».
    Отечественное авто похитили с помощью эвакуатора в Ростове-на-Дону

    Владелец припарковал седан под домом и, выйдя спустя время на улицу, обнаружил пропажу. По словам полицейских, транспортное средство эвакуировали и сдали в пункт приема металлолома. Машину успели найти целой и невредимой.

    «Я думал, автохлам, никому не нужный», — заявил 32-летний подозреваемый.

    Задержанный житель Мартыновского района ранее был осужден за хранение наркотиков. Теперь ему грозит тюремный срок за кражу.