Отечественное авто похитили с помощью эвакуатора в Ростове-на-Дону

Владелец припарковал седан под домом и, выйдя спустя время на улицу, обнаружил пропажу. По словам полицейских, транспортное средство эвакуировали и сдали в пункт приема металлолома. Машину успели найти целой и невредимой.

«Я думал, автохлам, никому не нужный», — заявил 32-летний подозреваемый.

Задержанный житель Мартыновского района ранее был осужден за хранение наркотиков. Теперь ему грозит тюремный срок за кражу.