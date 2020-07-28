Отделение Сбербанка в Петербурге ограбили на миллион рублей

В Санкт-Петербурге мужчина, угрожая пистолетом, ограбил отделение банка на Васильевском острове. Преступника разыскивают, сообщили «360» в пресс-службе регионального главка МВД.

Сообщение о нападении поступило около 19:30 по московскому времни. Неизвестный забежал в отделение банка, угрожал сотрудникам «предметом, похожим на пистолет», похитил деньги и скрылся с места происшествия.

«В ходе инцидента никто не пострадал. Сумма похищенного уточняется», — добавили в МВД.

Нападению подверглось отделение Сбербанка, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации. По данным «Фонтанки», грабитель вынес из банка около миллиона рублей.

За месяц это уже второе ограбление банка в Петербурге. 11 июля преступник похитил в Совкомбанке 3,5 миллиона рублей. Грабителя вскоре нашли, им оказался 42-летний местный житель. Деньги ему понадобились, чтобы расплатиться с долгами — мужчина занимал на лечение дочери с ДЦП.