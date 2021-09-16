Отдел полиции в Воронежской области после нападения проверили на взрывные устройства

Силовики проверяют отдел полиции в городе Лиски Воронежской области на взрывные устройства. Об этом «360» рассказали местные жители, которые стали свидетелями усиления силовиков. Утром 16 сентября в здание пытался пробраться неизвестный в военной форме.

На видео, которое прислали «360» местные жители города Лиски, взрывотехника ФСБ одевают в защитную форму перед заходом в здание отдела полиции, на которое было совершено нападение. Рядом стоят машины ФСБ, Росгвардии и Следственного комитета.

Неизвестный с помощью взрывного устройства попытался пробраться в здание полиции города Лиски. При нем было оружие, сам нападавший был одет в военную форму и бронежилет. При нападении пострадал один сотрудник полиции.

К зданию нападавший подъехал на машине «Нива». Полицейские определили, что автомобиль принадлежит 34-летнему жителю Борисоглебска Воронежской области.

По данным СМИ, подозреваемый в нападении на отдел полиции в Воронежской области может быть причастен к убийству женщины и двоих детей.

Поиски нападавшего продолжаются.