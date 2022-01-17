Волгоградский пенсионер отдал лжеброкеру два миллиона рублей

В Волгограде полицейские разыскивают лжеброкера, который обманул пенсионера на два миллиона рублей.

Как сообщает novostivolgograda.ru, 68-летний пенсионер рассказал полицейским, что стал жертвой телефонного мошенника, поверив, что тот осуществляет брокерские услуги.

На протяжении длительного времени пожилой человек частями отправлял разные суммы на счет афериста на общую сумму 2,2 миллиона рублей. И лишь когда понял, что не только не получает обещанной ему выгоды, но, похоже, ни увидит и своих денег, решился обратиться в полицию.

Сейчас правоохранители разыскивают «брокера» и призывают людей быть осторожными, когда им предлагают заработать на фондовой бирже. Так, реальные брокеры не просят осуществить перевод денег на банковские карты физлиц.