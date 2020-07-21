Отчима-убийцу из Татарстана приговорили к пожизненному сроку. Он просил смертной казни

Суд в Казани вынес приговор жителю Менделеевска, который расправился со своей семьей. Он зарезал бывшую жену, маленького сына и пасынка. Мужчину приговорили к пожизненному сроку заключения в колонии особого режима.

Верховный суд Татарстана признал Айнура Харисова виновным в совершенном преступлении. Ему предстоит отправиться в колонию. В последнем слове подсудимый попросил смертной казни.

Происшествие случилось в Менделеевске в ночь на 3 декабря 2019 года. Свои действия Харисов объяснил ревностью. От его руки погибли экс-супруга 38 лет, двухлетний сын мужчины и его 19-летний пасынок. Еще одному мальчику удалось сбежать — ребенок прыгнул в окно. 12-летний подросток спрятался в пекарне, где и рассказал о случившемся.

Подозреваемого задержали по горячим следам.