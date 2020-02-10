Отчима, ставившего ребенка коленями на макароны, отправили мотать срок

Красновишерский районный суд назначил наказание отчиму, ставившему пасынка коленями на макароны. Мужчине присудили четыре года и два месяца лишения свободы. Его признали виновным в истязаниях и пытках.

Как удалось выяснить следователям, 30-летний мужчина жил под одной крышей с женщиной и ее четырехлетним сыном в Красновишерске Пермского края. С марта 2016 по сентябрь 2019 года мужчина издевался над ребенком, применяя пытки. Он причинял мальчику физические и психические страдания, уверены правоохранители. Отчим ставил его в угол коленями на макароны. Так он оставлял ребенка на длительное время. Мальчик не мог даже сходить в туалет, уточнил RT.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем в настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета края.

Судебное заседание состоялось в понедельник, 10 февраля. Красновишерский районный суд приговорил обвиняемого к четырем годам и двум месяцам лишения свободы.