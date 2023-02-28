28 февраля 2023, 19:07
Отчима-педофила, жертва которого спаслась с помощью жеста из соцсетей, осудили в Перми
Отчима-педофила, который на протяжении четырех лет насиловал падчерицу, осудили в Перми. Девочка подала знак о том, что с ней происходит, с помощью видеоролика в соцсети. Об этом сообщило «КП — Пермь».
Злоумышленник пришел в семью, когда девочке было два года. С семилетнего возраста осужденный насиловал пострадавшую. Преступные действия мужчина совершал на протяжении четырех лет.
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В какой-то момент девочка решила записать ролик в соцсети, на котором показала жест, означающий, что ей требуется помощь. Видео насторожило подругу пострадавшей, которая и рассказала о происходящем.
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Ранее злоумышленник имел проблемы с законом за другое преступление. Его приговорили к заключению сроком на 18 лет, написало Ura.ru.
Педофилы
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