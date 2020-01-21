Отчим ставил ребенка коленями на макароны и издевался. Теперь мужчину ждет суд

Жителя Пермского края обвинили в том, что он несколько лет издевался над маленьким сыном своей сожительницы и неоднократно ставил его коленями на макароны. На мужчину завели уголовное дело и направили его в суд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По информации следователей, 30-летний мужчина жил с сожительницей и ее четырехлетним сыном в Красновишерске. С марта 2016 по сентябрь 2019 года он издевался над ребенком, применяя пытки, а также приносил физические и психические страдания. Отчим ставил мальчика в угол коленями на макароны и оставлял так на долгое время, не разрешая ему сходить в туалет.

Правоохранители возбудили уголовное дело об истязаниях, совершенных в отношении несовершеннолетнего, и отправили мужчину под стражу.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем в настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — заключили в пресс-службе.

Похожий случай произошел весной 2019 года с восьмилетним мальчиком из Омска. Ребенка ставил на гречку отчим, а мать не препятствовала этому. Мальчика поместили в школу-интернат, но позже решили вернуть матери.