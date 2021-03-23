Отчим показал, как расправился с ребенком под Новосибирском

Следственный комитет показал кадры, на которых отчим убитого в Новосибирской области мальчика подробно демонстрирует свои преступные действия, совершенные в отношении ребенка. Тело погибшего было найдено 19 марта.

Полицейские уже допросили обвиняемых, им назначены судебные психолого-психиатрические экспертизы. Известно, что отчим дал признательные показания. По предварительным данным следствия, мужчина ранее периодически избивал ребенка. Но это специалистам еще предстоит выяснить. Мать погибшего свою причастность в совершении преступления отрицает.

«31-летней местной жительнице и ее сожителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей „Убийство малолетнего, совершенное группой лиц“», — рассказали в пресс-службе СК по региону.

Как отметили в ведомстве, вечером 19 марта в одной из квартир поселка Кудряшовского Новосибирской области было обнаружено тело шестилетнего мальчика с множественными телесными повреждениями. Сотрудники СК установили, что весь тот день его родители выпивали.

По словам отчима, они с женой решили воспитать мальчика. В результате взрослые просто начали бить его руками и ногами. Было нанесено как минимум 50 ударов. Ребенок не выдержал такого насилия и скончался от полученных травм.

«Я его по спине ударил, в эту область. Я его ударил, он в итоге полетел туда и начал здесь болтаться. Он защищался», — рассказал мужчина в рамках следственного эксперимента.

Отчим также добавил, что удары он наносил ребенку «нормальные», то есть сильные.

Следственный комитет также проверит на предмет халатности действия органов опеки. Расследование уголовного дела продолжается.