Отчим отправил восьмилетнего мальчика в реанимацию. Он издевался над ребенком почти год

В Мурманской области мужчина девять месяцев регулярно издевался над своим восьмилетним пасынком. Мальчик ничего не рассказывал матери, поскольку боялся расправы. Полиции отчим признался сам.

Школьник вместе со своей семьей живет в Мончегорске, уточнил сайт телеканала «Звезда». Его мать рассказала, что и сама страдала от побоев.

«Сначала он только толкал, потом уже начал на меня руку поднимать и затем на ребенка. Было очень страшно», — поделилась женщина. Она до сих пор боится, что сожитель выйдет и как-то навредит ребенку.

И мама мальчика, и его прабабушка уверяют, что изверг запугал ребенка. Поэтому об издевательствах никто долго ничего не знал. Очередные побои загнали школьника в реанимацию: в больницу его привезли 25 марта, и на несколько дней маленький житель Мончегорска впал в кому. Медики обнаружили на его теле многочисленные синяки, ушибы, нашли переломы и повреждения внутренних органов.

«Ноги и руки все были в синяках, множественные шрамы на лице», — рассказала прабабушка мальчика. Шишка на голове у ее правнука не прошла до сих пор.

С 2019 по 2020 год полицейские четыре раза проверяли, почему ребенок получает травмы. О них правоохранителям заявляла как раз обеспокоенная пожилая женщина.

Начальник отдела информации общественных связей УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова заметила, что во время проверки ребенок и его мама в два голоса уверяли: синяки из-за падений с велосипеда, игр на площадке, катания на тарзанке в развлекательном центре или просто получены во время прогулки.

В декабре 2019 года мальчику провели и психологическую диагностику. По ее результатам специалисты не обнаружили ничего, что бы указывало на жестокое обращение.

Отчим ребенка, уточнили в полиции, в итоге написал явку с повинной. Его арестовали, обвинив в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и истязании несовершеннолетнего. Мать восьмилетнего школьника привлекли к административной ответственности, уличив ее в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Органы опеки оставили мальчика на попечении у родных. Он живет с прабабушкой, маме разрешено навещать ребенка.

В Новороссийске от рук взрослых пострадал шестилетний малыш. Его систематически била собственная мать и надолго оставляла одного. С многочисленными ссадинами и ушибами мальчика нашли в затопленной квартире соседи.