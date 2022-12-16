Эксклюзив 16 декабря 2022, 15:44 Отбывший наказание за избиение DJ Smash пермский депутат снова предстал перед судом Фигурант дела об избиении DJ Smash в Перми предстал перед судом за пьяный дебош в клубе

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Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев снова оказался на скамье подсудимых за дебош в баре. Ранее он прославился после того, как вместе с другом избил Андрея Ширмана (DJ Smash) в феврале 2018 года. Выйдя на свободу, Телепнев вернулся к клубной жизни и снова стал фигурантом уголовного дела.

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Сегодня Ленинский районный суд Перми проводит первое заседание по обвинению бывшего народного избранника в хулиганстве.

В обвинительном заключении говорится, что Телепнев в ночь на 30 апреля начал агрессивно вести себя в ночном клубе. Ругался на персонал и посетителей. Когда бармен сделал ему замечание, то бывший депутат метнул в него стаканом. После в посетителей и персонал клуба полетело ведерко со льдом и стулья.

По данным местных СМИ, срыв у депутата оказался связан с тем, что в клубе поставили песню его давнего обидчика DJ Smash Moscow never sleeps. Против Телепнева завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

В рамках избрания меры пресечения суд запретил обвиняемому выходить из квартиры. Исключение сделали только для визита к следователям, врачам, посещения продуктовых магазинов, а также кратковременных прогулок.

Ни сам обвиняемый, ни представляющий его интересы адвокат не захотели общаться с журналистами. Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

Александр Телепнев вместе с другом Сергеем Ванкевичем избили DJ Smash из-за отказа артиста сделать совместное селфи. Артист получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом челюсти.

Суд приговорил дебоширов к двум годам колонии-поселения и взыскал с них более 11 миллионов рублей в пользу пострадавшего.

После судебных тяжб артист неожиданно заключил с обидчиками мировое соглашение, в котором заявил, что не имеет возражений против условно-досрочного освобождения или смягчения наказания для экс-депутата и его друга.